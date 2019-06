Śmierć wikariusza w Kotuniu. "Skarżył się na proboszcza"

W Kotuniu, w powiecie siedleckim, rozegrał się dramat. Wikariusz tamtejszej parafii Piotr O. powiesił się. Mieszkańcy twierdzą, że proboszcz "zepsuł" duchownego. Wszczęto śledztwo w sprawie doprowadzenia przemocą albo groźbą bezprawną do targnięcia się na życie.

"Wikariusz niejednokrotnie skarżył się na proboszcza", "Uczestnicząc w każdej mszy, było widać, że coś jest nie tak między proboszczem a wikarymi", "Trzy lata złego traktowania, pretensji, lekceważenia, trzy lata, by złamać człowieka" - komentują.

Co więcej, zarzucają sobie nawzajem, że nie reagowali, ale przede wszystkim oskarżają biskupa. "Wiedział o konflikcie wikarego Piotra oraz wcześniejszych wikarych z proboszczem, ale wszystko zamiatał pod dywan albo przenosił kolejnych wikarych do innych parafii" - dodają.

Oficjalne informacje

Co na to parafia? - Proszę dzownić do kurii - usłyszeliśmy. Rzecznik kurii jednak nie odbiera.