Śmierć w Wigilię. Rusza proces

Według ustaleń prokuratury, 24 grudnia ubiegłego roku w Olsztynie trzej młodzi mężczyźni przy stole wigilijnym obmyślili, że pójdą do znajomego, by "wyrównać rachunki rodzinne". Weszli do jego mieszkania siłą, tam pobili go, a potem ubranego tylko w podkoszulek wyciągnęli na zewnątrz ciągnąc po schodach. Na ulicy bili i kopali nagiego mężczyznę. Prawdopodobnie już nieprzytomnego przeciągnęli w ustronne miejsce za garaże. Tam narzucili na leżącego palety i zbiorniki po wodzie. Pozostawili pobitego uwięzionego pod ciężkimi elementami i odeszli.