Śmierć w sortowni śmieci na Żeraniu. Maszyna wciągnęła człowieka

W środę w sortowni śmieci przy ulicy Zarzecze w Warszawie doszło do tragicznego zdarzenia. 25-letni pracownik zakładu wpadł do maszyny służącej do rozdrabniania odpadów. Na miejsce bezzwłocznie zadysponowano służby ratunkowe. Niestety, młody mężczyzna nie przeżył - zginął na miejscu.