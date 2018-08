Śmierć ośmiolatka. Pomylił płatki śniadaniowe z metamfetaminą.

Ośmioletni chłopiec zmarł po przedawkowaniu metamfetaminy. Z całkowitym przekonaniem, że są to jego płatki śniadaniowe. Okazało się, że narkotyki były własnością ojca ofiary.



Płatki kukurydziane – trucizna XXI wieku?

Curtis Collman III rzekomo wziął omyłkowo zapas narkotyków należący do jego ojca za płatki kukurydziane. Według raportu toksykologicznego była to wystarczająca dawka będąca w stanie uśmiercić dorosłego człowieka. Incydent miał miejsce 21 czerwca w Jackson, stanie Indiana i doprowadził on do aresztowania ojca chłopca, Curtisa Collmana II. Oskarżono go o nieumyślne spowodowanie śmierci, jak również o posiadanie broni palnej oraz kradzież. Na koncie miał też wcześniej zarzuty dotyczące rzekomej próby przestępstwa na tle seksualnym.