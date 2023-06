Śmierć ciężarnej Doroty. Niedzielski odpowiada na pytania

- Te sytuacje, z którymi ostatnio mieliśmy do czynienia, zmuszają wszystkich do refleksji. Oprócz tego taniego populizmu politycznego, który wokół tych sytuacji był roztaczany, przede wszystkim przez Lewicę, to my pochylamy się, wyjaśniając sprawy, ale też zajmujemy się pewnymi postulatami, które mogłyby z tych sytuacji być nauką - powiedział szef resortu zdrowia.