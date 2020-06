Śmierć Anny Kryńskiej. Bohaterka spotu Patryka Jakiego doznała na planie zawału serca

Według opublikowanych doniesień, Anna Kryńska, była lokatorka kamienicy przy ul. Poznańskiej w Warszawie i działaczka walcząca o prawa osób pokrzywdzonych reprywatyzacją, w październiku 2018 roku wzięła udział w nagraniach do spotu wyborczego Patryka Jakiego. Polityk był wtedy kandydatem na prezydenta Warszawy, a o stanowisko to walczył z Rafałem Trzaskowskim, który ostatecznie pokonał go ogromną przewagą głosów.

Portal Onet.pl podaje, że kobieta będąc na planie, w trakcie kręcenia klipu przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu, zasłabła przed kamerą, a następnie upadła. Jak się okazało - doznała zawału. Po przewiezieniu do szpitala, na drugi dzień zmarła. Lekarze ocenili, że do śmierci Anny Kryńska przyczynił się bardzo silny stres.

Śmierć Anny Kryńskiej. Nagranie z udziałem kobiety wykasowano

- Ofiary reprywatyzacji to są dorośli ludzi, którzy mediów używają jako oręża w nierównej walce, jaką toczą. Robią to w pełni świadomie. Czy to był błąd, że nagraliśmy z nią spot? My nie mamy prawa ubezwłasnowolniać ludzi. Oni mają prawo podejmować własne decyzje - przekonywała dziennikarka TVP Info.