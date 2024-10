Śmierć aktora Matthew Perry'ego. Jest przełom w sprawie

Według dotychczasowych ustaleń Matthew Perry w ciągu kilku tygodni przed śmiercią wydał na ketaminę ponad 50 tysięcy dolarów. Mark Chavez przyznał się do udziału w spisku na rzecz dystrybucji tego środka, co może pomóc mu w uzyskaniu łagodniejszego wyroku. Grozi mu jednak do 10 lat więzienia. Jak zaznaczył adwokat Chaveza, "przyjął odpowiedzialność" i współpracuje z wymiarem sprawiedliwości. Lekarz zdążył już zrezygnować z prawa do wykonywania zawodu i oddał paszport.