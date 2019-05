Śmierć 63-latki w słupskim szpitalu. Miała niemal 6 promili we krwi

Nie przytomna kobieta trafiła do Szpitala Wojewódzkiego w Słupsku po domowej awanturze. Jak się okazało, miała prawie 6 promili alkoholu we krwi. Teraz prokuratura bada okoliczności śmierci 63-latki.

Mieszkanka jednej ze wsi pod Słupskiem trafiła do szpitala po domowej awanturze. Była nieprzytomna i miała niewielką ranę głowy - informuje Radio Gdańsk.

- Nie wiemy, czy miało to wpływ na jej śmierć. Natomiast badanie krwi 63-latki wykazało 5,8 promila alkoholu w organizmie, co każe nam z dużą ostrożnością podchodzić do powierzchownych obrażeń, jakie odniosła kobieta - powiedział Piotr Nierebiński, prokurator rejonowy w Słupsku.