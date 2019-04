Służbowe karty pracowników ministerstw. Tyle wydali w 2018 roku

Minimum 360 tysięcy złotych wydano w ministerstwach w ubiegłym roku przy użyciu służbowych kart płatniczych. Okazuje się, że taki rodzaj płatności jest nadal popularny w rządzie, mimo radykalnych zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego.

Kupowali statywy, książki i bilety

Niektóre resorty bez kart

Gigantyczne wydatki w MON ujawnił wówczas poseł Nowoczesnej Piotr Misiłło. To właśnie po nagłośnieniu przez niego wielomilionowych transakcji zareagował premier Mateusz Morawiecki. Informacje przekazane za 2018 rok przez wiceministra Wojciecha Skurkiewicza w żaden sposób nie rozwiewają wątpliwości co do wydatków w resorcie. A cytat "wydatki ze służbowych kart płatniczych w 2018 roku wyniosły średnio ok. 2,7 tys. zł" tylko te wątpliwości mnoży.