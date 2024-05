Służba wojskowa obowiązkowa? Większość Niemców chce zmian

Mają zostać przy tym wprowadzane specjalne środki dotyczące korzystania z TikToka. Obejmują one techniczną separację między sieciami Bundeswehry a platformą TikTok. Urządzenia końcowe powinny być używane bez dostępu do struktury informatycznej Bundeswehry. Oprogramowanie TikToka nadal nie jest ani autoryzowane, ani dopuszczone do wykorzystywania go w oficjalnych systemach informatycznych.