Słupsk. Żubr z odcięta głową. Wyznaczono nagrodę za schwytanie sprawcy

Słupsk. Sprawa żubra z odciętą głową wciąż budzi wiele emocji. Trwają poszukiwania osoby, który zabiła zwierzę. Zarząd Koła Łowieckiego "Gwardia", które działa w tej okolicy, wyznaczył 5 tysięcy złotych nagrody, za pomoc w ujęciu sprawcy tego okrutnego czynu.

- Sprawa zastrzelenia tego żubra nas bulwersuje i interesuje. Myśliwi, którzy należą do słupskiego okręgu Polskiego Związku Łowieckiego, często go widywali. Często odbieraliśmy także relacje na jego temat od innych osób. To była dla nas atrakcja - powiedział portalowi glospomorski.pl Michał Pobiedziński, łowczy okręgowy w Słupsku.