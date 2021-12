Słowik: Watergate to przy tym pikuś [OPINIA]

Ja niemal zawsze zniechęcam do używania mocnych słów, bo warto je zachowywać na przypadki szczególne. Przyjęcie złej ustawy to jeszcze nie koniec demokracji. Położenie nogi na stole podczas obrad sejmowej komisji to jeszcze nie upadek parlamentaryzmu. Uderzenie manifestanta gumową pałką to – przy całym potępieniu dla bicia ludzi – nie zrównuje Polski z Białorusią.