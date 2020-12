Słowacja. Były szef policji próbował się zabić w areszcie

Do próby samobójczej Luczanskiego doszło we wtorek. Były szef policji próbował powiesić się na rękawie od kurtki. Około godziny 17.00 strażnicy, którzy mieli rozpocząć wydawanie posiłków odkryli nieprzytomnego Luczanskiego w celi. W oczekiwaniu na pogotowie ratunkowe, rozpoczęto reanimację.

Słowacka minister sprawiedliwości Maria Kolikova poinformowała w środę, że wbrew medialnym doniesieniom, nie doszło do śmierci klinicznej mężczyzny. Potwierdziła natomiast, że jest w śpiączce, a jego stan jest krytyczny. Kolikova zapewniła, że do wyjaśnienia sprawy zostanie powołana specjalna komisja śledcza. Podkreśliła również, że ma pełne zaufanie do funkcjonariuszy służby więziennej.