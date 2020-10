Śląskie. Złodziejska dziupla zlikwidowana. Odzyskano mnóstwo części samochodowych

- Policjanci z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu katowickiej komendy wojewódzkiej ustalili, że na terenie firmy z okolic Bielska-Białej, zajmującej się handlem na dużą skalę podzespołami samochodowymi, mogą znajdować się części pochodzące ze skradzionych pojazdów – poinformowała policja.

Policjanci wraz z funkcjonariuszami Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej weszli do firmy. Znaleźli 77 części samochodowych pochodzących z samochodów różnych marek, m.in. BMW, audi, skoda i volkswagen. Auta zostały skradzione zarówno w Polsce, jak też w innych krajach UE. - Do ostatniej kradzieży doszło w sierpniu we Włoszech. Łupem przestępców padł wtedy hyundai – przekazano.