Śląskie. Policjanci nie chcą brać udziału w miesięcznicach. Mają na to sposób

Od czerwca pilnują porządku miesięcznic smoleńskich. Wreszcie powiedzieli: "koniec". Policjanci z katowickich oddziałów prewencji mieli zapowiedzieć, że jeśli dostaną rozkaz wyjazdu na zabezpieczenie obchodów, pójdą na masowe zwolnienia lekarskie.

O sprawie donosi "Gazeta Wyborcza". - Za każdym razem wyjeżdżamy z Katowic dzień przed miesięcznicą, śpimy w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, potem cały dzień spędzamy na ulicach Warszawy i dopiero następnego dnia wracamy na Śląsk. To oznacza, że za każdym razem na trzy dni wypadamy ze służby patrolowej w miastach aglomeracji katowickiej - powiedzieli mundurowi.

W grudniu mieli zapowiedzieć masowe zwolnienia lekarskie, by uniknąć udziału w miesięcznicach. Ich plan okazał się skuteczny. - Przełożeni najpierw prosili, żebyśmy się nie wygłupiali, a w piątek ogłosili, że jednak nie jedziemy do stolicy. Wystraszyli się buntu. (...) Nie chcieli ryzykować wizerunkowej wpadki - stwierdzili funkcjonariusze.

Do sprawy rezygnacji z pomocy śląskich policjantów odniosła się też podinspektor Aleksandra Nowara, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. - Zapotrzebowanie na siły konieczne do zabezpieczenia składa komenda stołeczna, a sztab Komendy Głównej Policji wskazuje jednostki, które wysyłają do Warszawy policjantów. Tym razem nie dostaliśmy polecenia, aby skierować tam naszych funkcjonariuszy - mówiła.