Śląskie. Miała być erotyczna zabawa, był napad

"Z przekazanych informacji wynikało, że gdy pokrzywdzony przyjechał we wskazane miejsce, został napadnięty przez trzy osoby. Sprawcy bili go i grozili przy użyciu broni palnej. Okradli mężczyznę z wartościowych przedmiotów, które miał przy sobie oraz z karty bankomatowej. Zmusili go również do podania PIN-u i pojechali z nim do bankomatu. Mężczyźnie udało się wtedy uciec" – podała śląska policja.