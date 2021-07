Śląskie. Beskidy pełne muzyki, ruszył Tydzień Kultury Beskidzkiej

Zgodni z podaniem mieszkańców Ujsoł dziesiątkowała zaraza. Gazda Wawrzyn Sporek zobaczył we śnie słupy ognia buchające od ziemi do nieba. Zerwał się na równe nogi i popędził do księdza, aby mu to opowiedzieć. Ksiądz zaradził, aby na najwyższych wierchach o północy zapalić wysokie ognie. Gazda tak zrobił i wkrótce radość zagościła w Ujsołach, bo zaraza minęła. Odtąd ujsolanie wierzą, że to św. Wawrzyniec – patron ognia, ochronił wieś od wszelkiego zła i niechybnej zagłady. Hudę tradycyjnie rozpala najstarszy w gminie gazda o imieniu Wawrzyniec.