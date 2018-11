Śląski tydzień w Wirtualnej Polsce. Ruszamy z akcją

- Masz w oczach dziwny smutek - usłyszałam kiedyś od znajomego na jednej z imprez w modnym warszawskim klubie. Z uśmiechem odpowiedziałam mu, że w moich oczach odbija się "śląska nostalgia". Dopiero dziś rozumiem, ile w tym prawdy.

#ŚląskiTydzień to nowa akcja Wirtualnej Polski, w której przybliżamy naszym czytelnikom Śląsk.

Dlatego przez cały tydzień na stronie głównej Wirtualnej Polski, przybliżamy Śląskie, jakiego nie znacie. Odwiedzając z nami Śląsk będziecie mogli zrozumieć, skąd bierze się w oczach nostalgia i smutek. Nasza wspólna, wirtualna podróż pokaże, że w Śląsku można się zakochać! W ramach naszej akcji zajrzymy do tajemniczego zamku, odwiedzimy niezwykłe osiedle i zabierzemy was w podróż po atrakcjach regionu. Nie zabraknie nam też porządnej dawki sportowych emocji. Zmierzymy się również z mitem "śląskiej baby". Opowiemy wam o ludziach ważnych dla kultury. Zastanowimy się również, gdzie z kopalń przeniósł się śląski biznes.

Dlaczego wybraliśmy Śląsk? To region, który bardzo długo był zapomniany i niechciany. Niesłusznie, bo dał Polsce wiele: tu narodził się blues, hip-hop czy śląska szkoła grafiki. To region, który dał Polsce Ryśka Riedla, Artura Rojka i Dawida Podsiadło. Dał filmy Kazimierza Kutza i książki Twardocha. Dał Włodzimierza Lubańskiego, Adama Małysza i Tomasza Adamka. To tu przeżywaliśmy niezapomniane emocje podczas meczu polskiej kadry z Portugalią. Na Śląsku odbyły się najważniejsze koncerty kilku ostatnich dekad. To jednocześnie region uprzemysłowiony, ale też piękny i zielony. I to chcemy pokazać, choć wiemy, że odczarowywanie mitów nie jest proste. Ale i nie jest niemożliwe.