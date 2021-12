Zmarła w karetce. Czekała 8 godzin na SOR-ze, bo nie była zaszczepiona?

Rodzina ma żal i pretensje do szpitala o to, że ten lepiej traktuje osoby zaszczepione przeciwko COVID-19. Co na to lecznica? Maciej Kołodziejczyk, rzecznik prasowy WSS nr 3 w Rybniku, zdradził, że kobiecie na SOR-ze wykonano badanie EKG. Następnie oceniono jej stan jako "stabilny" i "ogólnie dobry".