Zabrze. Świetlna atrakcja, Kąpielisko Leśne rozbłyśnie milionami lampek

Zabrze. Nowa zimowa atrakcja w mieście

- Zima w kąpielisku zapowiada się w tym roku magicznie! Chcemy otworzyć to miejsce na inny rodzaj spotkań. Dotąd popularne głównie latem, Kąpielisko Leśne zaprezentuje się w nowej, zaskakującej szacie. Liczymy, że ta ekspozycja ściągnie do naszego pięknego miasta wielu turystów, którzy docenią nasze walory – przekonuje Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. - Postanowiliśmy stworzyć wyjątkowy, bajkowy park światła. Dzięki temu, to popularne latem miejsce rozbłyśnie w pełni po zmroku, a mieszkańcy miasta otrzymają świetny powód, aby aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu. Jesteśmy pewni, że "Królowa Śniegu – Park Miliona Świateł" będzie rodzinną atrakcją, gdzie wspólnie i w ciekawy sposób spędzą czas dzieci i dorośli – dodaje Zdzisław Trzepizur, prezes MOSiR w Zabrzu.