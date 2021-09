Wypadek w Bytomiu. Mężczyznę raniła muszla klozetowa

Jak dodaje, chodzi jednak nie tylko o straty materialne, ale również te niematerialne. - Co innego stres, ból, pozostawiona blizna. Przecież to mój klient jest ofiarą i niczemu nie zawinił. Tajemnicą ubezpieczyciela jest też, na jakiej podstawie wyliczył on kwotę 890 zł, ale naszym zdaniem to stanowczo za mało - podkreśla radca prawny i mówi, że jego klient będzie domagał się 30 tys. zł odszkodowania.