Węgierska Górka. Miał tupet, przyszedł do komisariatu i znieważył dzielnicowego, choć był poszukiwany

Dziwna wizyta w komisariacie w Węgierskiej Górce

W czasie rozmowy z dzielnicowym, w pewnym momencie mocno się zdenerwował, zaczął krzyczeć i znieważać go. Mimo wielu pouczeń i wezwań do zachowania zgodnego z prawem, 41-latek nie odpuszczał i coraz bardziej się nakręcał. Na wyzwiskach nie poprzestał, przeszedł do gróźb karalnych. Groził dzielnicowemu spaleniem jego domu, a nawet śmiercią. Został więc zatrzymany. Gdy 41-latek został sprawdzony w policyjnych bazach okazało się, że jest poszukiwany przez Sąd Rejonowy Żywcu. Ostatecznie trafił do aresztu. Teraz dodatkowo odpowie za przestępstwa popełnione względem policjanta, za które grozi mu nawet 2-letni pobyt w więzieniu.