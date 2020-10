Tychy. Seniorzy zamieszkają w komfortowych warunkach

W obiekcie na co dzień przebywa ponad 50 seniorów w wieku 62 do 96 lat. Prace obejmują termomodernizację budynku m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu piętra, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, wymianę systemu centralnego ogrzewania, montaż instalacji solarnej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonanie drenażu wokół budynku oraz izolacji stropu piwnic. Wokół budynku pojawi się także nowe ogrodzenie.

Remont ma się zakończyć do połowy grudnia. Jego koszt to ponad 1,8 miliona złotych. Większość tej kwoty (1,7 miliona zł) pochodzi ze środków Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Z powodu prowadzonych prac DDPS czasowo został przeniesiony do budynku przy ul. Damrota 58 w Tychach. – Wszyscy czekają na powrót do budynku przy ul. Batorego 57, ale nie narzekają, bo remont starej placówki był bardzo potrzebny – podkreśla dyrektor DDPS Katarzyna Sawaryn. – To stary budynek, instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania wymagała już pilnego remontu. Budynek nie był ocieplony, więc straty ciepła też były bardzo duże, liczymy, że po remoncie koszty ogrzewania znacznie się zmniejszą – dodaje.