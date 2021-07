Tychy. Gąska Balbina wróciła na swoje miejsce. Czemu zniknęła?

Rzeźbę gąski Balbiny odsłonięto w 2010 roku, podczas otwarcia nowego placu zabaw im. Grażyny Bacewicz na osiedlu Balbina w Tychach. Niestety, wiosną gąska zniknęła ze swojego miejsca. Spółka Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego była zmuszona do jej demontażu. Ktoś uznał, że brąz, z którego jest wykonana, jest cenny i oddając go do skupu można sporo zarobić.