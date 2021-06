Tychy. Festiwal Malutkiego rusza już w piątek. To propozycja nie tylko dla najmłodszych

Pomysłodawczynią i inicjatorką wydarzenia jest Joanna Piwowar-Antosiewicz, która na co dzień pracuje w Teatrze Małym jako specjalistka ds. programowania edukacji teatralnej. - To, co odróżnia teatr "najnajmłodszych", to fakt, że w żaden sposób nie jest blokowana dziecięca ekspresja. Nikt nikogo nie ucisza, nie mnoży zakazów. Przedstawienia mają nie tylko rozbudzać dziecięcą wyobraźnię, ale także stwarzać okazję do żywego reagowania na otoczenie i na sztukę. Większość przedstawień kończy się wspólnymi animacjami twórców z małymi widzami - tłumaczy pomysłodawczyni festiwalu.