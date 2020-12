Tarnowskiego Góry. Przestępcy miejcie się na baczności, do jednostki dołączył czworonożny funkcjonariusz

Gdy pies jest już przeszkolony i trafia do jednostki, pozostaje w pełni pod opieką policjanta. To on wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, dba o jego zdrowie i o kondycję. Przygotowuje też sprzęt do służby i organizuje wyjazd w teren. Kubica przyznaje, że nie wyobraża sobie służby na innym policyjnym stanowisku. Jak mówi, pomiędzy nim, a czworonogiem tworzy się więź. Przewodnik powinien być przekonany do zwierzęcia i mieć do niego zaufanie. Pies też musi wiedzieć, że jest dla swojego przewodnika najważniejszy, a wtedy okaże swą wdzięczność wykonując wzorowo swoje zadania.