Tarnowskie Góry. Bezdomny uratowany w ostatniej chwili. Był bliski zamarznięcia

Po skontrolowaniu kilkunastu miejsc, policjanci z Tarnowskich Gór postanowili sprawdzić jeszcze jedno. Był to opuszczony samochód zaparkowany na jednym z osiedlowych parkingów. Wiedzieli, że często przebywa w nim bezdomny 48-latek.

Tarnowskie Góry. Bezdomny w opuszczonym samochodzie

Auto było całe zamarznięte i zamknięte od środka. W środku spał mężczyzna, który nie reagował na wołanie i pukanie do drzwi samochodu. Mężczyzna zasnął i zdawało się, że nie da się go obudzić.

Dzielnicowi postanowili rozbić szybę i jak najszybciej mu pomóc. Nie było to konieczne, ponieważ kolejne, mocne uderzenia spowodowały, że 48-latek wreszcie się ocknął i otworzył drzwi. Był mocno wychłodzony i miał duże problemy, aby poruszać się o własnych siłach. Pomimo tego stanowczo odmawiał pomocy, twierdząc, że sobie poradzi. Kolejnych godzin w zamarzniętym aucie, bezdomny mógłby jednak nie przeżyć. Funkcjonariusze, mimo sprzeciwu bezdomnego przewieźli go do schroniska dla bezdomnych. Tam 48-latek miał zapewnione bezpieczne tymczasowe schronienie w ogrzewanych pomieszczeniach.