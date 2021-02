Świętochłowice. Palisz? Możesz spodziewać się straży miejskiej

Wraz z sezonem zimowym, rozpoczął się sezon grzewczy. A wraz z nim – problemy. Drapanie w gardle, kaszel, piekące oczy i ból głowy. Nie, to nie zawsze oznaki przeziębienia. To efekt smogu , który powoli nas zatruwa.

Czy tak rzeczywiście musi być? Niekoniecznie. Wiele zależy od nas samych i tego, jak będziemy dbać o środowisko. Jak jednak przekonać do tego innych? Nie raz zdarza się, że sąsiad którego nigdy byśmy o to nie podejrzewali, nagle wrzuca do swojego pieca wszystko co się w nim zmieści, by tanim kosztem ogrzać dom.