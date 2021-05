Świętochłowice. Był zbyt nerwowy, to był początek kłopotów

Świętochłowice. Zatrzymany za posiadanie narkotyków

Policjanci zatrzymali świętochłowiczanina i przewieźli go do miejscowej komendy policji. Podczas przesłuchania wyszło na jaw, że mężczyzna ma znacznie więcej na sumieniu, że tylko posiadanie narkotyków. 33-latek usłyszał nie jeden, a dwa zarzuty, do których się przyznał. Zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie świętochłowiczaninowi, oprócz posiadania narkotyków, również zarzutu kradzieży. Jak ustalili śledczy, w pierwszej połowie maja skradł on rower górski. Grozi za to do 5 lat więzienia. Jednak kara dla niego może być surowsza nawet o połowę, bowiem dopuścił się kradzieży w warunkach tak zwanej recydywy. Kryminalni odzyskali skradzione mienie, które niebawem wróci do właściciela.