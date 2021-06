Sosnowiec. W mieście powstał terminal lotniczy. Po co?

Pracownia obsługi w portach i terminalach została wyposażona w urządzenia do prześwietlania bagażu podręcznego oraz rejestrowanego, bramkę do wykrywania metali, przenośnik taśmowy w kształcie elipsy wraz z wagą bagażową do przemieszczania bagażów, skanery, ręczne wykrywacze metali. Dzięki takiemu wyposażeniu w pracowni stworzone zostały warunki do praktycznej nauki odzwierciedlające rzeczywiste warunki pracy na lotnisku. Powstał w pełni wyposażony terminal portu lotniczego. Na terminalu są wydzielone: punkty informacyjne, strefa odprawy -check-in oraz strefa kontroli bezpieczeństwa.