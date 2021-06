Sosnowiec. Utrudnienia dla kierowców. Na ulicy Ostrogórskiej ruch wahadłowy

W poniedziałek, 14 czerwca, wykonawca rozpoczął prace przy przebudowie kanalizacji, która poprowadzona jest w drodze. To oznacza poważne problemy dla kierowców. Wprowadzono ruch wahadłowy na odcinku około 130 metrów za skrzyżowaniem z ulicą Zegadłowicza do wjazdu prowadzącego do osiedla Cynamonowy Dom. Organizacja ruchu z sygnalizacją świetlną będzie obowiązywała przez dwa tygodnie.