Sosnowiec. Cudo do sprzątania za 800 tysięcy złotych

Miejski Zakład Usług komunalnych zyskał nową zamiatarkę do sprzątania ulic. Jej koszt to 800 tysięcy złotych. To jedno z najnowocześniejszych tego typu urządzeń.

Sosnowiec zakupił nową zamiatarkę. (UM Sosnowiec)