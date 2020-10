Śląskie. Żubry „uciekinierzy” odnalezione

Widziano je w okolicach Cielmic, dzielnicy Tychów. Dzisiaj leśnicy namierzyli zwierzęta w kompleksie leśnym w okolicy Tychów. - Będą obserwowane i przystąpimy do działań związanych z ich odłowieniem do skrzyń i transportem na teren rezerwatu – powiedział rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach Marek Mróz. - Bardzo prosimy mieszkańców, którzy chodzą teraz po lasach w okolicach Tychów, aby nie płoszyli tych zwierząt, nie podchodzili do nich. Chcemy, aby jak najszybciej dotarły teraz do „Żubrowiska" – dodał.