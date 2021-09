Śląskie. Znęcał się nad najbliższymi, nie pierwszy raz

Śląskie. 44-latek po raz kolejny zaatakował najbliższych

Po tym, jak kobieta zadzwoniła po pomoc, mężczyzna uciekł z domu. Policjanci rozpoczęli jego poszukiwania i szybko zatrzymali go. 44-latek trafił do aresztu. W chwili zatrzymania miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut. Na wniosek śledczych i prokuratora sąd aresztował go na 3 miesiące. Za popełnione przestępstwo w więzieniu może spędzić nawet 5 lat.