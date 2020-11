Śląskie. Zmiany na DK 94 w Sosnowcu później niż planowano

Prace się jednak opóźniły i do zamknięcia jezdni nie doszło. - Prace te rozpoczną się później niż zakładano – poinformował w komunikacie sosnowiecki urząd miasta.

Po zakończeniu robót na nitce do Katowic, podobne prace zostaną wykonane na jezdni w kierunku Dąbrowy Górniczej. Wtedy kierowcy będą podróżowali drogą w kierunku Katowic. Po zakończeniu robót na głównym szlaku DK94 wykonawca skupi swe wysiłki na dokończeniu prac prowadzonych na łącznicach oraz budowanych wiaduktach. Termin zakończenia inwestycji mija 31 grudnia 2020 roku.

Prace przy przebudowie 1,3 kilometrowego odcinka DK 94 i skrzyżowania z ul. Długosza rozpoczęły się w 2019 roku i powinny się zakończyć do końca bieżącego roku. Koszt wszystkich prac wyniesie 100 mln złotych. Po przebudowie powstanie dwupoziomowe bezkolizyjne skrzyżowanie. Ruch lokalny odbywać się będzie łącznicami, które powstaną po obu stronach DK 94. Z nich na obie strony ul. Długosza będzie można przejechać po nowym wiadukcie. Tranzyt zostanie natomiast poprowadzony po wybudowanych niżej jezdniach. Odbywać się on będzie bez żadnych zakłóceń, co zdecydowanie powinno poprawić płynność przejazdu.