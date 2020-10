Śląskie. Zdewastowano biuro posła PiS Przemysława Drabka

- Będzie prowadzone postępowanie. To skandaliczny przykład popierania przemocy. To bardzo przykre – powiedział we wtorek Przemysław Drabek w rozmowie z PAP.

- Jestem w szoku. Kto odważył się na taki krok? Nie mam pojęcia. Wczoraj po zakończeniu demonstracji wszyscy rozeszliśmy się do domów. Podkreślam, to nie chodzi o to, by dewastować miejsce publiczne, tylko by protestować i walczyć o wolne prawo kobiet. Bardzo proszę osoby, które wiedzą cokolwiek na temat dewastacji o zgłoszenie się do organizatorów, aby wyjaśnić to zajście - powiedziała w rozmowie z portalem czecho.pl Roksana, która wspiera organizatorów czechowickiego Protestu Kobiet. - Dewastacja musiała mieć miejsce wieczorem po rozejściu się, ponieważ policja widziała i była z nami do końca i żadnego napisu w tamtej chwili nie było - podkreśla Roksana.