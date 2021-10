Śląskie. Tragiczny wypadek w Świerklańcu. Autobus potrącił pieszego

W ostatnich dniach do śmiertelnego potrącenia pieszego doszło również w Siedlcu Małym w powiecie Myszkowskim. Do wypadku doszło około godziny 21.00 na drodze krajowej nr 91. Kierujący samochodem marki peugeot boxer, jadąc w kierunku Częstochowy, uderzył w przechodzącego przez jezdnię mężczyznę. Pieszy trafił do szpitala, gdzie na skutek doznanych obrażeń zmarł. Trwają ustalenia tożsamości zmarłego mężczyzny oraz dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.