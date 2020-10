Śląskie. Tragiczny wypadek w Jaworznie. Zginął, bo wymusił pierwszeństwo

Do zdarzenia doszło w sobotę kilkanaście minut po godzinie dziewiątej na ul. Grunwaldzkiej w rejonie osiedla Stałego w Jaworznie. Ze wstępnych ustaleń policjantów z jaworznickiej drogówki wynika, że podczas włączania się do ruchu z drogi podporządkowanej, 45-letni kierowca audinie udzielił pierwszeństwa przejazdu 63-letniej kierującej skodą. W efekcie doprowadził do zderzenia. W jego wyniku poniósł śmierć na miejscu. Pasażer, który z nim podróżował, nie odniósł poważniejszych obrażeń.