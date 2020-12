Śląskie. Sylwester 2020. Ukradli fajerwerki, wpadli "po drodze"

Następnego dnia po kradzieży mundurowi zatrzymali kierującego renault megane na ulicy Woźnickiej w Miasteczku Śląskim. W pojeździe było trzech mężczyzn w wieku 18 lat, wszyscy byli mieszkańcami Bytomia. To był dopiero początek kłopotów nastolatków.

Nastolatkowie zostali zatrzymani i trafili do policyjnej celi. Wyszło też na jaw, że oprócz kradzieży fajerwerków jeden z nich we wrześniu oraz w październiku, okradł sklepy na ulicy Fińskiej i Bałkańskiej w Tarnowskich Górach, zabierając z nich towar warty łącznie blisko 2500 zł.

Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży, za co grozi im do 5 lat więzienia. Jeden z 18-latków usłyszał oprócz tego zarzut krótkotrwałego przywłaszczenia pojazdu i posiadania narkotyków, za co grozi mu nawet 8 lat więzienia. Nastolatek odpowie również za szereg wykroczeń. Mężczyzna, który kopnął w głowę właściciela opla, oprócz zarzutów kradzieży, usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej. O dalszym losie mieszkańców Bytomia zadecyduje teraz prokurator i sąd.