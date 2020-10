Śląskie. Przegląd kolejek linowych w Beskidach. Zobacz jak długo będą nieczynne.

W związku ze zbliżającym się sezonem zimowym Polskie Koleje Linowe , jak co roku rozpoczynają jesienne prace serwisowe i przeglądy techniczne swoich obiektów. - Bezpieczeństwo przewiezienia turystów na górskie szczyty zawsze jest dla nas priorytetem, dlatego cyklicznie przeprowadzamy niezbędne prace konserwacyjne, podczas których koleje są czasowo niedostępne dla klientów - mówi Daniel Pitrus, prezes zarządu Polskich Kolei Linowych.

Konserwacja kolei linowej na Czantorię potrwa do 10 listopada. Będzie ona jednak funkcjonowała w soboty i niedziele. Polskie Koleje Linowe podały, że wyciąg linowo-terenowy na Żarw Międzybrodziu Żywieckim będzie nieczynny do 6 listopada, a kolejka ma Mosorny Groń w Zawoi - do 25 listopada.