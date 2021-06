Śląskie. Prognoza pogody. Od burz nie odpoczniemy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek wieczorem ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla trzech województw: dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Jest on związany z wkroczeniem do naszego kraju znad Czech strefy opadów i burz, która skieruje się przede wszystkim na woj. dolnośląskie oraz opolskie, ale zahaczy również o część województwa śląskiego. I w nocy zgodnie z prognozami wystąpiły burze. Grzmiało i padało m.in. w Katowicach, Chorzowie, Siemianowicach Śląskich, Będzinie, Sosnowcu czy Mysłowicach. Na szczęście burze nie były tak intensywne jak kilka dni temu, gdy grad i wiatr niszczyły domy, samochody oraz uprawy.