Śląskie. Pogoda na wtorek. Ostrzeżenia przed ulewami

Śląskie. Pogoda na wtorek, w górach też deszczowo

Fatalne warunki panują też na szlakach w Beskidach. Jest ślisko i błotniście. Rano było chłodno. - Ratownicy ze stacji terenowych podają, że warunki na szlakach są trudne. Wciąż intensywnie pada deszcz. Trakty są one zatem śliskie i błotniste. W wyższych partiach gór widoczność była poważnie ograniczona, nawet do 50 m. W poniedziałek rano było chłodno; w Szczyrku 11 st. C, ale już na Markowych Szczawinach i Hali Miziowej zaledwie 5 stopni. Jesień nadchodzi – powiedział ratownik dyżurny Grupy Beskidzkiej GOPR.