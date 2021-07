Śląskie. Pogoda na poniedziałek, 19 lipca. Odpoczniemy od upału i burz

W poniedziałek, 19 lipca, zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Rano i wieczorem miejscami rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu, głównie na południowym wschodzie i tam także burze, gdzieniegdzie z gradem. Po południu słabe burze możliwe także w rejonie Zatoki Gdańskiej. Prognozowana wysokość opadów na południowym wschodzie do 25 mm, w czasie burz w województwie podkarpackim do 40 mm. Temperatura maksymalna od 21 st. do 26 st., tylko nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat około 19 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.