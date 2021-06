Śląskie. Pogoda. Będzie gorąco. IMGW ostrzega przed upałami

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dociera do nas powietrze wprost znad Sahary, a to oznacza mnóstwo słońca i żar lejący się z nieba. W piątek zatem będzie bezchmurnie lub z zachmurzeniem małym. Temperatura maksymalna od 27 stopni Celsjusza do nawet 33 stopni Celsjusza na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby.