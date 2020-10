Śląskie. Okradł sklep i groził świadkowi nożem. Został zatrzymany

We wtorek krótko przed godziną 19.00 policjanci z trzeciego komisariatu zostali wezwani do jednego ze sklepów znajdującego się na ulicy Pośpiecha w Zabrzu. Według zgłoszenia doszło w nim do kradzieży. Złodzieja próbował zatrzymać inny klient. Wtedy ten wyciągnął nóż i grożąc świadkowi, zdołał uciec.