Śląskie. Lodówka nie uchroniła jej przed kryminałem

Pszczyńscy policjanci weszli do mieszkania poszukiwanej listem gończym kobiety. 29-latka od pewnego czasu ukrywała się przed wymiarem sprawiedliwości. By uniknąć doprowadzenia do aresztu śledczego, schowała się w lodówce.

29-latka aby uniknąć aresztowania ukryła się w'.... lodówce (pixabay, Fot: pixabay.com)