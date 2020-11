Śląskie. Łączą historię i kulturę lokalnej społeczności, w Wy macie jakieś swoje?

To już 11. raz, gdy Klub Gaja szuka niezwykłych drzew w ramach ogólnopolskiego plebiscytu Drzewo Roku. ”W konkursie można odkryć drzewa najbardziej kochane; takie z opowieścią, która pobudza wyobraźnię i jednoczy ludzi […] Są zakorzenione w historii i tradycji, a także we współczesności. Plebiscyt jest zarazem doskonałą okazją do promocji swojej miejscowości, piękna przyrody oraz integracji lokalnej społeczności. Drzewa są naszymi przyjaciółmi. Warto je kochać i szanować” – przekonuje prezes Klubu Gaja, Jacek Bożek.