Śląskie. IMGW ostrzega, uwaga na ulewy

Dodatkowo Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia przez silnym deszczem z burzami dla województwa podkarpackiego oraz wschodniej części woj. małopolskiego. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 80 km/h, które wystąpią głównie w ciągu dnia. Lokalnie możliwy jest grad. Alert trzeciego stopnia obowiązuje od czwartku od godziny 15 do piątku do godz. 10.