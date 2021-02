Śląsk. ZUS wspiera firmy - kwotą jedną z najwyższych w kraju

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich. W krótkim czasie musieliśmy się nauczyć żyć na nowo. W zupełnie innej rzeczywistości i innych warunkach…niektórym się udało, inni wciąż walczą o przetrwanie. Na szczęście mogą liczyć na wsparcie.

Jedną z głównych instytucji, która realizuje działania w ramach tarczy antykryzysowej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od zeszłego roku do oddziałów, prócz dotychczasowych wniosków i dokumentów, zaczęły wpływać setki zgłoszeń z prośbą o wsparcie.

Mimo, że formularzy było mnóstwo, urzędnicy starali się jak najszybciej i najsprawniej obsłużyć klientów, mając na uwadze ich ciężką sytuację. Znaleźli się w momencie życiowych wyborów, których nigdy nie musieliby podjąć, gdyby nie pandemia koronawirusa.

W sumie do przedsiębiorców trafiło ok. 13,8 mld zł w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek. W woj. śląskim na wsparcie przeznaczono ponad 1,6 mld – co daje drugie miejsce, zaraz po woj. mazowieckim, w którym przedsiębiorcy uzyskali najwyższą pomoc.

”Obecnie przepisy tarczy antykryzysowej 7.0 przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD” - przypomina Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik ZUS woj. śląskiego.

ZUS z większą kontrolą? Projekt zyskał miano "Konfident+"

Zakres i forma wsparcia jest uzależniona od rodzaju działalności gospodarczej. Prawo do pomocy otrzymali przedsiębiorcy z ok. 50 różnych branż. O umorzenie składek i ponowne świadczenie postojowe mogą wystąpić, m.in. przedsiębiorcy z branży gastronomicznej, turystycznej, fitness, obiekty kultury i rozrywki, noclegowe czy fizjoterapeuci.

”O wsparcie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń” - dodaje rzecznik.

Prócz możliwości zwolnienia z opłacania składek, inną formą wsparcia realizowaną przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej, jest wypłata świadczeń postojowych. Można o nie wystąpić do trzech miesięcy po ustaniu stany epidemii. Najwięcej środków trafiło do firm z województwa mazowieckiego (ok. 891 mln zł), śląskiego (ok. 678 mln zł) oraz małopolskiego (ok. 611 mln zł). Łączna ich wartość przekroczyła już 5,6 mld zł.