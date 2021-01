Śląsk. Zagrali i dźwięki wysłali w kosmos

Jest sam i za wszelką cenę nie chce dopuścić do tego, by grupa astronautów wróciła na Ziemię, gdzie doszło do tajemniczej katastrofy. To nie jedna z opowieści dotyczących koronawirusa, którym żyje teraz cały świat. A postapokaliptyczna opowieść z najnowszego filmu George’a Clooneya „Niebo o północy”.

Share

Jimek i muzycy NOSPR pierwszy raz zagrali muzykę filmową Źródło: NOSPR